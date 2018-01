Winter auf Abwegen – Schnee in der Sahara

Die Sahara ist eigentlich eine der heißesten Regionen der Welt. Dennoch waren die Dünen der weltgrößten Wüste mit Schnee bedeckt. In der algerischen Stadt Ain Sefra, die auch als «Das Tor zur Wüste» bekannt ist, wurden die Menschen am vergangenen Wochenende Zeuge dieses extrem seltenen Wetterphänomens. In den letzten 40 Jahren fiel in der Sahara nur drei Mal Schnee, zuletzt 2016 und 1979.

Ein Wintersturm, der ungewöhnlich kalte Temperaturen mitbrachte, fegte zuvor über die Region um die Wüstenstadt. In den frühen Morgenstunden am Sonntag fielen in einigen Gebieten um Ain Sefra bis zu 40 Zentimeter Schnee – eine riesige Menge. Das Spektakel war allerdings nur von kurzer Dauer, denn die weiße Pracht war wenige Stunden später wieder geschmolzen. Einige Fotografen nutzten jedoch das kurze Zeitfenster, um das seltene Naturschauspiel auf Video festzuhalten.





(sw/L'essentiel)