Dylan Harrison hatte am Freitagabend erst vor kurzem seine erste Schicht für das Alamo Police Department im US-Bundesstaat Georgia angetreten, als ihm auf dem Parkplatz eines Ladens ein Wagen auffiel. Dessen Fahrer hatte zuvor eine Verkehrswidrigkeit begangen – also sprach ihn Harrison an und forderte seine Papiere. Doch der Mann stellte sich quer und verweigerte dies. Als es zu einer körperlichen Konfrontation kam und der Fahrer Harrison schubste, zog dieser seinen Taser und streckte den Angreifer mit einem Elektroschock nieder. Danach steckte er ihn ins örtliche Gefängnis in U-Haft.

Wenige Stunden später, am frühen Samstagmorgen, erschien ein Mann vor der Polizeiwache von Alamo und eröffnete das Feuer auf Harrison. Der Vater einer sechs Monate alten Tochter verstarb an Ort und Stelle.

«Er wurde getötet, weil er schlicht seinen Job machte»

Erst nach der Verhaftung des dringend tatverdächtigen Damien Ferguson (43), der nach der Tat nach Hause gefahren war, wurde klar, warum er Harrison aufgelauert hatte: Der am Freitagabend nach einer groß angelegten Suche verhaftete Mann war ein enger Freund des verhafteten Verkehrssünders – und hatte sich für dessen Festnahme an Harrison rächen wollen, wie die Ermittlungsbehörden laut der «New York Post» bekanntgaben.

Karen Zanders, Polizeichefin von Alamo, sagte über den tragischen Zwischenfall: «Ich habe noch nie eine solche Trauer empfunden wie seit dem Moment, als in unserer ruhigen kleinen Stadt Dylan Harrisons Leben genommen wurde. Er wurde getötet, weil er schlicht seinen Job machte.»

