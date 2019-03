Frau will Selfie schießen – von Jaguar attackiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Wildlife World Zoo in Litchfield Park, Arizona, ist am Samstag eine Frau von einem Jaguar angegriffen worden. Dabei erlitt sie Fleischwunden am Arm, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, wie US-Medien berichten.

Laut den Behörden wollte die Frau ein Selfie machen, auf dem der Jaguar zu sehen ist. Dafür kletterte sie über eine Absperrung. Der Jaguar schnappte nach der Frau und erwischte sie am Arm, wie Azfamily.com berichtet.

Jaguar soll nicht eingeschläfert werden

Videoaufnahmen zeigen, wie die Frau vor Schmerzen schreit. Eine Zoobesucherin warf schließlich eine Wasserflasche ins Gehege, worauf der Jaguar von der Frau abließ. Ein anderer Zoobesucher, der die Videoaufnahmen gemacht hatte, zog sie schließlich vom Tier weg.

«Es gibt keine Möglichkeit, Leute davon abzuhalten, Absperrungen zu übertreten», sagt Zoodirektor Mickey Ollson zum Portal. Laut einer Sprecherin wurde der Jaguar weggesperrt. Er soll aber nicht eingeschläfert werden. Der Fall wird nun untersucht.

Please understand why barriers are put in place. Sending prayers to the family tonight. pic.twitter.com/2MPb8bXhwR— Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park (@ZooWildlife) 10. März 2019

Es ist nicht das erste Mal, dass der Jaguar eine Person attackiert. Vor rund einem Jahr wurde ein anderer Zoobesucher vom gleichen Tier attackiert, als er ebenfalls über die Absperrung geklettert war.

(vro)