7 Tote nach Schießereien auf Halloween-​​Partys

Rund einhundert Menschen hatten auf einer Hausparty in einer ruhigen Wohngegend der Gemeinde Orinda nahe San Francisco die gruseligste Nacht des Jahres gefeiert, als plötzlich Chaos ausbrach. Gegen 22.30 Uhr Ortszeit hatte ein Unbekannter plötzlich das Feuer auf die teilweise kostümierten Partygäste eröffnet und mindestens vier Menschen getötet, wie die Polizei später mitteilte.

Videoaufnahmen vom Tatort zeigen, wie Verletzte in Krankenwagen verladen werden, während andere von Freunden gestützt fortgebracht werden.

** BREAKING ** Four people killed, at least four more injured in shooting at Halloween party at house in Orinda that had been rented out as an Airbnb. @nbcbayarea pic.twitter.com/Zv4KUIeWWq