Krebskranke Frau wegen Virus auf Schiff gefangen

Auf dem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff «Grand Princess» sind mindestens 21 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, in einem nächsten Schritt sollten alle Menschen an Bord getestet und bei einer möglichen Infektion in Quarantäne untergebracht werden.

An Bord befindet sich auch Kari Kolstoe, eine Rentnerin aus dem US-Bundesstaat North Dakota, wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt. Die 60-Jährige hat Krebs im vierten Stadium und wollte sich zusammen mit ihrem Ehemann eine Auszeit gönnen – nach 18 Monaten ständiger Krebsbehandlung.

«Es ist sehr beunruhigend»

Doch die verordnete Quarantäne an Bord des Kreuzfahrtschiffs könnte für Kolstoe nun verheerende Auswirkungen haben. Bereits am Montag sollte die 60-Jährige ihre nächste Chemotherapie in ihrer Heimatstadt Grand Forks starten.

«Es ist sehr beunruhigend», sagt Kolstoe zu Reuters. «Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht genug schnell nach Hause komme.» Nicht nur das Verpassen der Chemotherapie bereitet der Frau große Sorgen. Besonders für ältere, geschwächte Menschen kann das Coronavirus tödlich sein. «Ich bin genau in dieser Risikogruppe», sagt sie. Auf dem Schiff zu bleiben sei aus mehreren Gründen keine gute Idee.

Mangelhafte Kommunikation

Kolstoe bedankte sich bei der Besetzung für ihre Arbeit, fügt aber an: «Wir erfuhren erst im Fernsehen von den positiven Tests an Bord.» Erst 20 Minuten später habe der Kapitän die Passagiere auf dem Schiff informiert. Neben der mangelhaften Kommunikation würde es an Bord noch viele andere Probleme geben. So benötige sie aufgrund ihres Krebsleidens dringend Medikamente. Auch habe sie nur noch schmutzige Kleider.

Sie habe es früher geliebt, Kreuzschifffahrten zu unternehmen. Jetzt habe sie ihre Meinung aber geändert. «Es ist ein Risiko, das ich in Zukunft nicht mehr eingehen werden.»

