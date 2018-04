Arzt tanzt für schwer krankes Kind

Rührende Szene in einem Krankenhaus in Wiesbaden. Dr. Mario Berwald tanzt für den kleinen Gerrit. Dies als Belohnung dafür, dass der Vierjährige so tapfer war. Gerrit leidet an dem seltenen Gendefekt MOPD Typ 1. Dieser Gendefekt führt nicht nur zu Kleinwüchsigkeit, sondern macht auch anfällig für Infektionskrankheiten.

(L'essentiel/jad)