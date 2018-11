Hier können Sie die Mars-​​Landung LIVE mitverfolgen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Mai schickte die US-Raumfahrbehörde Nasa die Mars-Sonde «InSight» auf eine weite Reise. Das Ziel: der Mars. Ein halbes Jahr und 485 Millionen Kilometer später kommt die Sonde am heutigen Montag endlich beim Roten Planeten an. Um Punkt 20.47 Uhr setzt sie zur Landung an.

Derzeit deutet einiges auf einen Crash hin. Besonders deshalb, weil bislang nur 40 Prozent aller Mars-Landungen geklappt haben. Die erste, die funktioniert hat, war die Mission «Curiosity» im Jahr 2012. Danach ging nichts mehr. Besonders finanziell würde ein Absturz schmerzen. Die ganze Mission verschlang nämlich rund 650 Millionen Euro.

Weltweites Public Viewing

«InSight» soll im Gegensatz zu «Curiosity» nicht die Oberfläche des Mars erforschen, sondern das Innere. Man wolle mehr über die Dynamik und den Aufbau des Planeten herausfinden. Aus diesem Grund bekam die Sonde auch den Spitznamen «Maulwurf». Wie weit gegraben werden kann, hängt vom Landeplatz ab. Denn je nachdem wie locker der Untergrund ist, umso tiefer kann gebohrt werden. «Wenn wir auf einen großen Stein treffen und nicht weiterkommen, dann ist Schluss», so Tilman Spohn vom DLR, der das Experiment wissenschaftlich leitet.

Die spektakuläre Landung wird nicht nur von der NASA verfolgt. Weltweit wurden Public Viewings organisiert, um zu sehen, ob es «InSight» heil auf den Mars schafft. Im Video oben können auch Sie die «Sieben Minuten des Grauens» mitverfolgen – so nennen die Ingenieure den Landevorgang nämlich. Innerhalb dieser Zeit kann so alles schief gehen.

(L'essentiel/slo)