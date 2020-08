Hund beißt zweijähriges Mädchen in Kopf

Nach den bisherigen Erkenntnissen verbrachte die Familie des Mädchens gemeinsam mit Freunden und deren Mischlingshund einen gemeinsamen Tag im nahegelegenen Kleingartenverein, berichtet die Polizei.

Während sich die Familien am Abend an ihren Fahrzeugen vor der Verabschiedung noch unterhielten, befand sich das Mädchen kurzzeitig unbeaufsichtigt neben dem an der Leine gehaltenen Mischlingshund. In diesem Moment biss der Hund dem Mädchen in den Kopf und fügte ihr schwere Gesichtsverletzungen zu.

Weitere Operationen erforderlich

Das Kind wurde notärztlich erstversorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, wo es notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte könnten für die erlittenen Gesichtsverletzungen weitere Operationen erforderlich sein.

Der Hund verblieb in der Obhut seines 56-jährigen Halters, gegen den ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet wurde.

