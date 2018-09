Braut stirbt nach Sturz von Traktor-​​Anhänger

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dieser Polterabend endete in einer Tragödie: Eine angehende Braut ist in Österreich nach einem Unfall mit einem umgestürzten Traktoranhänger gestorben. Die Frau erlag am Montagabend ihren schweren Kopf- und Thoraxverletzungen, schreibt der Wiener Kurier unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Laut Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall am 8. September auf einer Landstraße in Allhartsberg (Niederösterreich) sechs Frauen schwer und sieben leicht verletzt. Unter den Verletzten waren auch zwei Schwangere.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Traktors zu schnell in eine Rechtskurve gefahren ist. Der Anhänger sei daher nach links umgestürzt und habe die Frauen gegen eine Steinmauer geschleudert und gedrückt. Dies habe die teils schweren Verletzungen verursacht. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Transport «höchstwahrscheinlich gesetzeswidrig» war. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten mitteilte. Alkoholisiert war er laut Polizei nicht.

Erst vor wenigen Tagen ereignete sich in der Nähe von Bonn ein ähnlicher Vorfall. Ein Traktoranhänger kippte in einem Kreisverkehr während eines Junggesellen-Umtrunks um. Mehr als 20 junge Männer wurden verletzt.

(L'essentiel/dpa/jt)