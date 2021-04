28-​​Jährige starb nach dem Duschen an Vergiftung

Am Sonntag mussten Rettung und Feuerwehr zu einem Einsatz im deutschen Hasloh ausrücken. Eine Frau lag leblos in ihrer Datscha, nachdem sie eine Campingdusche benutzte. Am Einsatzort wurde ein erhöhter Kohlenmonoxid-Wert festgestellt.

Die 28-Jährige Frau soll offenbar die im Haus installierte Campingdusche benutzt haben, die mit Gas betrieben wird. Nach Angaben der Feuerwehr gegenüber dem «Quickborner Tageblatt» soll ein Abgasrohr ins Freie fehlen. So könnte sich das Badezimmer mit einer tödlichen Menge an Kohlenmonoxid gefüllt haben, die der Frau zum Verhängnis wurde.

(L'essentiel/tha)