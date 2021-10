Erdbeben erschüttert Urlaubsinsel Kreta

Erneut ist die griechische Insel Kreta von einem Erdbeben erschüttert worden. Laut ersten Meldungen habe dieses eine Stärke von 6,2 auf der Richterskala erreicht. Das Epizentrum soll sich an der südöstlichen Küste der Insel befinden.

Mehrere Urlauber reagierten auf Twitter. «Gerade hat die Liege gewackelt», berichtete ein Urlauber. Ein anderer antwortete: «Wir haben es auf Rhodos auch gespürt.» Eine weitere Urlauberin schreibt in dem Kurznachrichtendienst: «Das erste Erdbeben, das ich erlebt habe - hat ganz schön gewackelt, aber Gott sei Dank ist hier alles heil und uns ist nichts passiert.»

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa