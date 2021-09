Schildkröte flog in der Business-​​Class nach Hause

«Julius Caesar» war 2019 völlig unterkühlt an einem Strand in Donegal (Irland) gefunden worden – jetzt durfte die seltene Schildkröte per Flugzeug die Heimreise auf die Kanarischen Inseln antreten.

Im Frachtraum eines Flugzeugs steigt das Thermometer allerdings nur auf 19 Grad, weshalb die Schildkröte in eine Box gesetzt und auf insgesamt drei Sitzen in der Business-Class festgeschnallt wurde.

(L'essentiel/red)