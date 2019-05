Mann muss im Urlaub kriechen – wegen Airline

Zu seinem 43. Hochzeitstag wollte Hodge mit seiner Ehefrau vom kanadischen Calgary mit United Airlines nach Tulsa in den USA reisen – doch die Vorfreude auf drei Wochen Urlaub endete bei den Sicherheitskontrollen. Grund: Hodge, er verlor bei einem Arbeitsunfall einen Arm und ein Bein, durfte seinen elektrischen Rollstuhl nicht mitnehmen, weil dieser angeblich die Flugsicherheit gefährde.

Auch seine Lithium-Batterie und die Ersatzakkus mussten am Airport zurückbleiben. Dabei hatte sich Hodge im Vorhinein sämtliche notwendigen Unterlagen besorgt, damit er mit dem Rollstuhl legal verreisen darf – ganz nach den Vorschriften der «International Air Transport Association» (IATA).

«Sie nahmen mir meine Würde»

Doch die Kontrolleure zeigten kein Erbarmen: Selbst als ihnen Hodge die ausgedruckten IATA-Papiere vorlegte, die ihm exakt das gestatteten, ruderten sie nicht zurück. «Sie nahmen mir nicht nur meine Beine, sondern auch meine Würde», so Hodge im Gespräch mit dem Sender CBC.

