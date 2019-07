Im ABC-​​Schutzanzug Grillfleisch kaufen

Mit einem Grillgut-Kauf hat die Feuerwehr in Ratingen bei Düsseldorf für einen ABC-Einsatz geübt. «Die seltsamen Gestalten, die in dem Supermarkt für einen Grillabend einkauften, waren Angehörige der Spezialeinheit für Atomare, Biologische und Chemische Schadenslagen», teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Drei Einsatzkräfte in orangefarbenen Schutzanzügen besorgten dabei Grillgut und Gemüse.

Mit den Anzügen müsse regelmäßig geübt werden, so die Feuerwehr. «Das Problem für die Einsatzkräfte ist die schwierige Kommunikation, die eingeschränkte Sicht- und Handlungsfähigkeit und die Bewegungseinschränkung.»

Der Einkauf der drei Einsatzkräfte sei eine einmalige Aktion nach einem spontanen Einfall gewesen, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehrleute waren bei dieser Aufgabe erfolgreich. Danach wurde gegrillt - ohne Schutzanzüge.

(L'essentiel/dpa)