3-​​Jährige hält kleinen Bruder tagelang am Leben

In der US-amerikanischen Großstadt Los Angeles hat sich am Osterwochenende ein schreckliches Familiendrama abgespielt: Der 46 Jahre alte David Kooros P. erschoss im Stadteil Chatsworth zunächst seine 38-jährige Frau Mihoko Koike und richtete dann die Waffe gegen sich selbst.

Zum Zeitpunkt des erweiterten Suizids befanden sich auch ihre Kinder, ein dreijähriges Mädchen und ihr zwei Monate alter Bruder im Haus. Das Drama lag bereits drei Tage lang zurück, als die Kinder am Ostersonntag gefunden wurden. Das Mädchen hatte es in der Zeit geschafft, das Baby am Leben zu halten. Die zuständige Polizeibeamtin erklärte gegenüber den örtlichen Medien: «Das Baby ist ein Wunderbaby und das kleine Mädchen ist eine Heldin. Unser kleiner Engel konnte sich und ihren Bruder am Leben erhalten.»

« Mama ist jetzt kaputt »

Die Polizei wurde vom Großvater der Kinder alarmiert, weil dieser ungewöhnlich lange nichts von seinem Sohn gehört hatte. Nach dessen Angaben litt sein Sohn unter Depressionen. Als erster betrat aber ein Nachbar das Haus. Er fand das Mädchen und das Baby im Obergeschoss – direkt neben ihren toten Eltern: «Sie befanden sich in einem ganz schlechten Zustand, waren stark dehydriert und hatten einen leeren Blick auf ihrem Gesicht. Außerdem lag ein beißender Uringestank in der Luft.» Als der Nachbar das Mädchen fragte, sagte es, dass seine «Mama jetzt kaputt sei».

Die Kinder wurden zu einem Kinder-und Familiendienst gebracht. Mit ihrer Großmutter, die in Japan lebt, hat der Dienst Kontakt aufgenommen. Unterdessen hat die Nachbarschaft mehr als 1500 Dollar Spenden für die Waisen gesammelt.

(sw/L'essentiel)