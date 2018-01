Jetzt sprechen die Tanten der 13 gequälten Kinder

Der Fall der unter furchtbaren Umständen in ihrem Elternhaus festgehaltenen 13 Kinder von David (57) und Louise Turpin (49) im kalifornischen Perris löst weltweit Entsetzen aus. Jetzt haben sich zwei Tanten der misshandelten zwei bis 29 Jahre alten Geschwister zu Wort gemeldet und einen Einblick in das verstörende Familienleben gegeben.

Elizabeth Jane Flores, Schwester der festgenommenen Louise Turpin und selbst Mutter von sieben Kindern, sagt gegenüber Daily Mail TV, die Familie habe keinen Besuch zugelassen. Sie selbst habe ihre Schwester seit 19 Jahren nicht gesehen. «Ab und zu haben wir telefoniert, aber jedes Mal, wenn ich darum bat, mit ihren Kindern sprechen zu dürfen, ließ sie mich nicht», so Flores. Selbst ihre Facebook-Kontaktanfrage habe Louise Turpin ignoriert.

Großeltern wurde Besuch verweigert

Sie habe gewusst, betont die Schwester, dass irgendetwas bei der Kindererziehung nicht stimme, aber niemals hätte sie erwartet, dass es so schlimm sei. «Wir waren so besorgt, weil es so seltsam war, aber es gab nichts, was wir hätten tun können», zitiert The Sun die Tante der Kinder.

Die Großeltern der Kinder versuchten Flores zufolge ein paar Mal, ihre Enkel und ihre Tochter zu besuchen. «Meine Eltern buchten mehrmals Flüge, um sie zu sehen.» Doch immer wenn sie dort angekommen seien, habe sich die Familie geweigert, den Großeltern ihre Wohnadresse zu geben. «Meine Eltern sind jedes Mal weinend zurückgekehrt», schildert Flores. Mittlerweile seien sie gestorben, ohne Tochter und Enkel noch einmal gesehen zu haben.

«Ich bin so wütend»

Teresa Robinette, eine andere Schwester von Louise Turpin, sagt gegenüber NBC News, sie könne nicht verstehen, wie es so weit habe kommen können. «Unser Leben war nicht perfekt, als wir aufwuchsen, aber so hat sie [Louise] nicht gelebt. Und David auch nicht, er wurde in einem sehr wohlhabenden Heim aufgezogen», berichtet Robinette. «Ich fühle mich wie in einem bösen Traum», sagt die Schwester und betont, ihr Herz sei wegen ihrer Nichten und Neffen gebrochen. «Ich bin so wütend, so sauer, so verletzt», gibt sie weiter zu Protokoll.

Betty Turpin dagegen, die Großmutter der Kinder väterlicherseits, schildert die Eltern gegenüber CNN als sehr fürsorglich. Sie hätten alle Kinder in der Öffentlichkeit stets gleich angezogen und sie nach Alter sortiert aufreihen lassen. Am Anfang und am Ende der Gruppe sei jeweils ein Elternteil gegangen — aus Sicherheitsgründen. So sei es leichter gewesen, den Überblick zu behalten. Tatsächlich posieren die Kinder auf Facebook-Fotos der Eltern oft in identischer Kleidung.

Allerdings hat auch sie die Familie seit vier bis fünf Jahren nicht gesehen, wie sie dem Sender ABC sagte. Die Großeltern wussten nur, dass ihre Enkel zu Hause unterrichtet und sehr religiös erzogen wurden.

(L'essentiel/mlr)