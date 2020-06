Hai-​​Alarm in kroatischem Urlaubsort

Dubrovnik gehört zu den Hotpots an der Adria. Besonders nach der Erfolgsserie «Game of Thrones» wurden die Stadtmauern im Süden Kroatiens zum Treffpunkt des internationalen Jetsets und der High Society. In Zeiten von Corona sieht man aber eher keine Promis in der Altstadt von Dubrovnik.

Hai ließ sich nicht stressen

Dafür nähern sich aber andere Geschöpfe der idyllischen Ortschaft an. Und zwar über den Meerweg. Am Wochenende filmten Einheimische einen Haifisch, der nur wenige Meter entfernt vom «Copacabana»-Strand seine Runden drehte.

Die Polizei forderte die wenige Menschen, die im Wasser waren auf, dieses zu verlassen. Der Hai schwamm einige Minuten herum und verschwand dann auch wieder.

(L'essentiel/slo)