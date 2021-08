15-​​Jähriger in Skelettmaske sticht auf Lehrer ein

Am Donnerstagmorgen wurde in Eslöv in Schweden ein Lehrer schwer verletzt. Kurz nach 8.30 Uhr trafen mehrere Polizeistreifen bei einem Gymnasium ein. Der Lehrer ist mit einem Messer schwer verletzt worden, wie «Aftonbladet» mitteilt. Der 46-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei verhaftete kurz darauf einen 15-jährigen jungen Mann. Ob dieser auch Schüler des Gymnasiums ist, ist nicht bekannt, wie «ABCNews» schreibt. Zeugen gaben an, der Täter sei mit einer Skelettmaske maskiert gewesen, trug einen Helm und eine Art kugelsichere Weste.

Gegen zehn Uhr vormittags durchsuchten die Polizisten das Zuhause des Jungen und verließen es mit braunen Tüten – den vermeintlichen Beweisen. Was genau die Beamten in dem Haus gefunden haben, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/Angela Rosser)