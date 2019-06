«Entschuldigung, Ihr Wohnwagen brennt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein deutscher Autofahrer war am Samstagnachmittag mit einem Wohnwagen auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Dort wurde er von aufmerksamen Fahrern darauf aufmerksam gemacht, dass aus seinem Wohnwagen Rauch kam.

In der Folge verließ der Autofahrer die Autobahn. Nachdem er das Auto und den Wohnwagen anhalten konnte, geriet der Wohnwagen in Brand. Obwohl die Feuerwehr den inzwischen in Flammen stehenden Wohnwagen sofort löschen konnte, brannte dieser völlig aus. Verletzt wurde niemand.

(L'essentiel/dag)