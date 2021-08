Apotheke begrüsst Kunden mit Corona-​​Mythen

Eigentlich stehen Apotheken mit an vorderster Front, wenn es um die Bekämpfung der Corona-Pandemie geht, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums allein in Luxemburg 830 Menschenleben gefordert hat. Laut dem Robert Koch-Institut stieg die Zahl der Todesopfer in Deutschland inzwischen auf über 90.000.

Bei der Hirsch-Apotheke im deutschen Lörrach stößt man aber auf ein unerwartetes Bild: Auf einem Schild vor dem Eingang und in den Schaufenstern prangen Texte, die von diskutabler Kritik an den Maßnahmen bis zu Impf-Verschwörungsmythen alles abdecken.

«Viele Gründe, sich nicht impfen zu lassen»

In der Ladenfront hängt eine Liste, die zahlreiche Nebenwirkungen auflistet. Darüber steht der Titel: «Es gibt viele Gründe sich nicht impfen zu lassen». Darauf angesprochen sagt der verantwortliche Apotheker Birger Bär gegenüber der Zeitung «20 Minuten»: «Gehört es als Apotheke nicht auch zu unserer Informations- und Beratungspflicht, auf diese Wirkungen hinzuweisen?» Die Liste sei von der US-Medikamente- und Nahrungsmittelbehörde FDA verfasst worden. Er zitiere sie lediglich.

Beides ist nicht falsch, letzteres aber aus dem Zusammenhang gerissen. Die Liste stammt tatsächlich von der FDA und wurde im Oktober 2020 versehentlich während einer Präsentation gezeigt. Zu der Zeit wurde in den USA die Zulassung des Pfizer/Biontech-Impfstoffs geprüft. Die Liste enthält mögliche Nebenwirkungen, auf die man achten müsse, sollten sie auftreten. Wie die «Nachrichtenagentur Associated Press (Englisch)» später schrieb, konnte keine Verbindung zwischen diesen Krankheiten und dem Impfstoff festgestellt werden.

«Sachliche Diskussion»

«Gerade die breite öffentliche und sachliche Diskussion über Pro und Kontra, mit Quellenangaben, ist dringend geboten und daher überaus ethisch», sagt Bär weiter. Was dazu Schlagworte wie «Impfzwang (Erpressung)» oder «Masken- und Impf-Vergewaltigung unserer Kinder» beitragen, die vor der Apotheke zu lesen sind, bleibt offen.

Bär befürchtet, dass es zwischen Geimpften und Ungeimpften zu einer «Spaltung der Gesellschaft» kommt. «Es darf nicht sein, dass sich Menschen zu einer Handlung, also zu einer Impfung, genötigt sehen», sagte Bär. Auch nicht, um dann ins Fußballstadion zu kommen oder im Job Vorteile zu haben, so der Apotheker.

Gespaltene Meinungen

Dass es zu Impfungen und Corona-Maßnahmen unterschiedliche Meinungen gibt, zeigt sich bei den Google-Bewertungen der Apotheke. Einigen Userinnen und Usern aus Lörrach stößt die Einstellung des Apothekers sauer auf, was sie mit schlechten Bewertungen des Geschäfts zum Ausdruck bringen. «Geht gar nicht. Eine Apotheke, die gegen lebensrettende Maßnahmen ist, ist gruselig», schreibt ein User.

Doch in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Bewertungen stark angestiegen. Inzwischen muss man lange suchen, bis man weniger als fünf von fünf Sternen findet. Grund ist, dass Maßnahmen- und Impfgegner auf Telegram dazu aufgerufen haben, die Apotheke mit guten Bewertungen zu unterstützen. Um die Gesundheit geht es dabei kaum noch. Vielmehr ist ein regelrechter politischer Kampf auf der Seite ausgebrochen. «Eine Apotheke, die sich nicht den Pharmariesen unterwirft und auch andere Meinungen und Studien heranzieht, als unsere Politiker. Mehr davon bitte!», steht etwa unter einer Bestnote.

(L'essentiel/Seline Bietenhard/Steve Last)