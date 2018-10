Unfall-​​Opfer wollten mit Amy Geburtstag feiern

Eigentlich hätte die Fahrt in einer Stretch-Limousine im US-Bundesstaat New York der vergnügliche Auftakt zu einer Geburtstagsparty sein sollen. Doch für die 17 Freunde sowie den Fahrer des Wagens war es eine Fahrt in den Tod. Auch zwei Fußgänger kamen am Unfallort ums Leben.

Der Unfall ereignete sich am Samstag – in einem Ausflugsort etwa 270 Kilometer nördlich der US-Metropole New York. Nach Angaben der Polizei geriet die Limousine außer Kontrolle, überrollte mehrere Passanten und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit auf ein parkendes Auto auf. Auf Fotos ist der schwer beschädigte Unfallwagen in einem Graben neben der Straße zu sehen.

Unterwegs zum 30. Geburtstag

Axel und Amy Steenberg, die erst im Juni geheiratet hatten, hatten die Limousine gemietet, wie die «New York Post» schreibt. Sie waren unterwegs zur Überraschungsfeier des 30. Geburtstags von Amy. Ebenfalls mit im Wagen waren ihre drei Geschwister sowie der Bruder von Axel. Keiner überlebte.

Laut «Dailymail» soll es sich beim Unfallfahrer um den 53-Jährigen Scott Lisincchia handeln. Sein Zwillingsbruder soll ihn identifiziert haben.

Ursprünglich war die Fahrt mit der Limousine gar nicht geplant. Eigentlich hätte ein Kleinbus die Gäste transportieren sollen. Doch der ging kurz vor der Party kaputt.

