Ist da wirklich ein Schweinenippel im Burger?

Eigentlich wollte der Brite Simon Robinson nur einen «Bacon Roll» – einen Burger mit ganz viel Speck – genießen. Jetzt wird nie wieder auch nur irgendein Fleisch essen. Behauptet der 27-Jährige zumindest. Der Grund für seinen plötzlichen Veganismus ist eine scheinbar grauenhafte Entdeckung in seinem McDonald's-Essen: Er glaubt, auf einem Stück Speck eine Zitze gefunden zu haben.

Und tatsächlich, auf den Fotos sieht es ganz so aus. «Es zu öffnen und das zu finden, war abstoßend. Es hat mich komplett von Fleisch abgeschreckt. So sehr, dass ich jetzt überlege, vegan zu werden», erklärte Robinson gegenüber dem Portal Indy100.com. Dennoch habe er noch den Rest des Burgers verspeist.

Ein Statement von Seiten McDonald's entkräftet die Behauptung des jungen Mannes jedoch: «Wir verwenden Frühstücksspeck in allen unseren Bacon Rolls.» Dieser stamme von einem Teil des Schweines, wo ganz sicher keine Zitze in der Nähe ist. «Deshalb sind wir zuversichtlich, dass sich dieser Kunde in seiner Behauptung irrt.»

(L'essentiel/kiky)