Zehn Jahre nach Katastrophe häufen sich Diebstähle

Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima beklagt die Polizei grassierende Diebstähle in früheren Evakuierungszonen. Wie die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Freitag berichtete, registrierte die Präfekturpolizei im vergangenen Jahr in diesen Gebieten 559 Straftaten. In rund 90 Prozent der Fälle handelte es sich dabei um Diebstähle. Hintergrund ist, dass dort Evakuierungsanordnungen nach einer groß angelegten Dekontaminierungsaktion der Regierung inzwischen zwar aufgehoben sind, viele frühere Bewohner aber nicht zurückkehren und ihre Häuser leerstehen. Diese werden immer wieder zum Ziel von Einbrechern.

Die Polizei patrouilliere in den betroffenen Gegenden verstärkt und gebe Sicherheitsratschläge für Betreiber von Geschäften, die sich inzwischen wieder dort ansiedeln, hieß es. Dazu gehörten Hausbesuche der Streifenbeamten. Auch würden Sicherheitskameras bereitgestellt.

Am 11. März 2011 hatten ein schweres Erdbeben und ein gewaltiger Tsunami den Nordosten Japans heimgesucht. Rund 18 500 Menschen wurden durch die Fluten in den Tod gerissen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es in der Folge zu einem Super-GAU. Rund 160.000 Bewohner der Katastrophenregion mussten damals ihre Heimat verlassen. Zehntausende Menschen können noch immer nicht zurück. Es war die schlimmste Atomkatastrophe seit Tschernobyl im Jahr 1986.

(L'essentiel/dpa)