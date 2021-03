Alisha wurde von ihrem Ex in eine Falle gelockt

Der Tod von Alisha Khalid erschüttert Frankreich: Nach dem Fund der Leiche der 14-Jährigen in der Seine werden immer mehr Details bekannt. Am Montagabend waren in Argenteuil im nordfranzösischen Departement Val d'Oise zwei von Alishas Mitschülern, ein 15-jähriger Junge und ein gleichaltriges Mädchen, festgenommen worden. «Sie haben keine unmittelbare Reue gezeigt», sagt am Mittwoch der sichtlich erschütterte Staatsanwalt, Éric Corbaux, in einer Pressekonferenz.

Laut neuen Ermittlungen habe es zwischen dem jungen Mann und dem Opfer eine kurze Liebesbeziehung gegeben, sagte Staatsanwalt Corbaux. Doch nun war der 15-Jährige mit dem 15-jährigen festgenommen Mädchen liiert. Nachdem Alisha und der Mitschüler Schluss gemacht hatten, wurden intime Fotos aus dem Snapchat-Account des Opfers verbreitet. Vor einer Woche kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Alisha und der 15-Jährigen.

Die Teenager lockten Alisha in die Falle

Der Staatsanwalt schilderte nun, dass vor der Tat Textnachrichten ausgetauscht worden seien, in denen es darum gegangen sei, Alisha etwas anzutun. Sie sei schließlich in einen «Hinterhalt» gelockt worden. Der tatverdächtige Jugendliche habe Alisha zu Boden gestoßen, getreten und geschlagen. «Sie war nicht bewusstlos, als sie beschlossen, sie in die Seine zu werfen, aber sie war nicht fähig, sich zu bewegen», schilderte er. Das Mädchen sei wahrscheinlich ertrunken, die Leiche wies zahlreiche Blutergüsse auf.

Dass es vor dem Stoß in den Fluss einen Streit gab, bemerkte auch die Mutter des 15-Jährigen. Sie war es, die die Polizei alarmierte. Ihr Sohn war am Montagnachmittag mit Blutflecken auf seinen Kleidern nach Hause gekommen. Ihr gegenüber gestand er dann, zusammen mit seiner Freundin Alisha geschlagen und in die Seine geworfen zu haben. Als die Mutter des Teenagers zur Stelle ging, die ihr Sohn angegeben hatte, fand sie einen Handschuh und eine Haarsträhne am Ufer des Flusses.

Ihr Sohn und die 15-jährige Tatverdächtige wurden gegen zwei Uhr im Haus eines Kollegen festgenommen. Sie hatten sich dort versteckt.

«Mama, ich habe große Probleme»

Familie Khalid hat für das Wochenende zu einem Gedenkmarsch für ihre Tochter aufgerufen. Die Mutter hatte in französischen Medien «Gerechtigkeit» für ihre Tochter gefordert. Jenny Khalid wusste, dass ihre Tochter in der Schule gemobbt wurde. «Sie sagte zu mir, ‹Mama, ich habe große Probleme, ich wurde von diesem einen Jungen und seiner Freundin mit dem Tod bedroht›», erzählte Khalid gegenüber dem Portal La Depeche.

Die beiden Tatverdächtigen wurden mittlerweile einem Untersuchungsrichter überstellt, die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

(L'essentiel/Karin Leuthold)