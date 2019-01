Mann schmuggelt PS4 für 9 Euro durch Kasse

Ein 19-jähriger Mann aus Frankreich wurde am Montag wegen Diebstahls zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Laut L'Est Républicain hat der junge Mann in einem Supermarkt in Montbéliard, eine PS4-Konsole im Wert von 340 Euro für nur 9,29 Euro ergattern wollen.

Dazu klebte er auf die Verpackung der Spielkonsole einen Barcode aus der Obst- und Gemüseabteilung und scannte den Artikel an der Selbstbedienungskasse ein. Da er mit der Masche erfolgreich war, forderte er gleich am nächsten Tag sein Glück ein zweites Mal heraus. Wieder verfälschte er mithilfe eines anderen Barcodes den Preis einer Konsole.

Doch dieses Mal konnte ihn das Sicherheitspersonal stoppen. Nachdem der 19-Jährige erwischt wurde, erklärte er die Konsolen weiterverkauft zu haben, um sich ein Zugticket nach Nizza zu leisten.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)