8.000 bei größter Gay Pride Parade in Kiew

8.000 Menschen gingen am Sonntag auf der Gay Pride Parade in der ukrainischen Haupstadt Kiew für die Rechte Homosexueller auf die Straße. Es war die bisher größte Gay Pride Parade in der Ukraine.

Mehrere Tausendschaften der Sicherheitskräfte begleiteten den farbenfrohen Umzug und schirmten die Teilnehmer gegen die zum Teil gewalttätigen, rechtsextremen Gegendemonstranten ab.

Es gab im Umkreis der Parade mehrere handgreifliche Auseinandersetzungen.

(L'essentiel/hos)