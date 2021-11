Mann «muss mal» in Autozug und löst Notbremsung aus

Wie auf den meisten Autozügen gilt auch auf dem sogenannten «Syltshuttle», der das Festland mit der friesischen Insel Sylt verbindet, für Passagiere während der Fahrt ein absolutes Aussteigeverbot. Zudem gilt aus Sicherheitsgründen eine Gurtentragepflicht. Doch bei einem 50-jährigen Mann war der Harndrang offenbar so stark geworden, dass er am Freitagabend um 19.15 Uhr vom Beifahrersitz eines Ford Transit kletterte und in voller Fahrt den Lieferwagen verließ, um sich Erleichterung zu verschaffen, wie die Polizei im norddeutschen Flensburg mitteilt.

Zwar hatte der Mann insofern Glück, dass er bei seinem lebensgefährlichen «Stunt» nicht verletzt oder getötet wurde. Er kam beim Urinieren allerdings an ein Notbremsseil, das eine heftige Zwangsbremsung auslöste und den Zug stoppte.

Ein Mitarbeiter des Autozugs Sylt konnte den Schuldigen ausfindig machen. Als der Zug in Westerland stoppte und der Ford den Autozug verließ, übergab der Angestellte der Polizei die Personalien des Pinklers. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Missbrauch von Nothilfeeinrichtungen eingeleitet.

(L'essentiel/trx)