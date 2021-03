Paar überrascht Nachbarin nach Beschwerde

Mit dieser Reaktion hatte wohl wirklich niemand gerechnet. TikTok-Userin Victoria hatte ihren Nachbarn einen freundlichen aber bestimmten Brief hinterlassen. Darin teilte sie ihnen mit, dass sie wegen ihrer lauten Sex-Geräusche kaum noch zu Schlaf komme. Andauernd würde das Bett «höllisch laut» gegen die Trennwand der beiden Wohnungen knallen.

«Hey, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euer Bett etwas von der Wand wegstellen könntet. Es wird zu einer alltäglichen Sache und es ist sehr schwer für mich, bei diesem Lärm zu schlafen», schrieb Victoria mitten in der Nacht in ihrer schönsten Handschrift.

Ungewöhnliches Dankeschön

Viele Menschen wären von solch einer Mitteilung wohl peinlich gerührt, nicht so in diesem Fall. Die Übeltäter überraschten die «schläfrige Nachbarin» mit einer netten Geste: «Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, ich werde meine Lautstärke besser handhaben», stand in dem Kärtchen, das Victoria nach einem Nachmittagsspaziergang mit ihrem Hund vor ihrer Tür vorfand.

Als Dankeschön «für die Diskretion» hatten ihre «lauten Nachbarn» auch noch einen Gutschein in der Höhe von 50 US-Dollar für die Kaffeehauskette Starbucks beigelegt. So kann Victoria die nächsten schlaflosen Nächte mit Koffein durchtauchen. Bleibt zu hoffen, dass im Liebesnest nebenan auch etwas gezügelter zugeht.

Den ungewöhnlich freundlichen Austausch mit ihren Nachbarn veröffentlichte Victoria auf TikTok. In den vergangenen zwei Tagen wurde der Kurzclip schon mehr als 230.000 Mal angeklickt:

(L'essentiel/rcp)