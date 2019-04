Hochhaus nach Bombendrohung evakuiert

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der spanischen Hauptstadt Madrid wird derzeit ein Hochhaus nach einer Bombendrohung geräumt. Das bestätigte die Polizei am Dienstag. In dem Gebäude haben mehrere Botschaften ihren Sitz.

«Eine Bombendrohung ist eingegangen, die Evakuierung hat begonnen», sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. In dem Hochhaus sind die britische, niederländische, australische und kanadische Botschaft untergebracht.

#ULTIMAHORA : Amenaza de bomba . Desalojan Torre Espacio de 200 m de altura. https://t.co/xRKcI412dM pic.twitter.com/oeioXPgNNL— Telemadrid (@telemadrid) 16. April 2019

Vor Ort sind die Feuerwehr, Sanitäter und die nationale Polizei. Das Hochhaus ist 235 Meter hoch und verfügt über 56 Stockwerke. Die Polizei hat kurzzeitig den Verkehr rund um das Gebäude angehalten, bis abgeklärt werden kann, ob tatsächlich eine Bedrohung besteht.

(L'essentiel/afp)