Die traurigste Pizza, die Sie je sehen werden

Für gewöhnlich bietet die britische Pizza-Kette Pizza Express optisch durchaus ansprechende vegane Option für ihre Kunden an. Im englischen Hatfield in Hertfordshire ist da aber was gehörig schief gelaufen. Obwohl es keinen veganen Käse mehr gab, bekam Mary Nesbitt-Larking trotzdem etwas zu essen, wie Mirror.co.uk berichtet. Statt einer bunten Gemüsepizza mit Käseersatz, improvisierte die Küche ein schwer definierbares Gericht, welches nun in den sozialen Netzwerken die Runde macht.

(L'essentiel)