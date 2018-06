Dieses Reh ist ein Pechvogel

Heikler Einsatz für die Feuerwehr. Ein Reh blieb in der italienischen Stadt Piacenze in der Emilia-Romagna zwischen Gitterstäben stecken. Um das Reh zu beruhigen, bedeckten die Feuerwehrmänner seinen Kopf mit einer Jacke. Mit einem Hydraulikwerkzeug konnten die Gitterstätbe geweitet werden. Am Schluss sprang das Pechvogel-Reh unverletzt in die Freiheit.

(L'essentiel/jad/)