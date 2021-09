Deshalb biss Schäferhund Mann in den Penis

Das Amtsgericht im deutschen Mönchengladbach beschäftigt sich seit Montag mit einer Bisswunde an einer sehr sensiblen Stelle. Ein Mann wollte seine Nachbarn aufgrund seiner zugestellten Garage sprechen und klingelte an der Haustür, als der belgische Schäferhund «Rex» den Eindringling in den Penis biss. Der 35-jährige Hundebesitzer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt.

Laut der Anklage hatten Fahrräder die Garage des 62-jährigen Opfers blockiert. Als er seine Nachbarn zur Rede stellen wollte, soll «Rex» an der intimen Stelle zugeschnappt haben, sobald der Mann das Haus betreten wollte. Nach einem Klinikaufenthalt und einer Spritze gegen Tetanus und Tollwut geht es dem Mann den Umständen entsprechend gut.

Der Hundehalter fühlt sich allerdings keiner Schuld bewusst, da nicht er, sondern seine Mutter die Haustür öffnete, obwohl er ihr angeblich zugerufen hatte, es erst zu tun, sobald der Schäferhund sicher verwahrt sei. Ob er nun den beantragten Strafbefehl der Staatsanwaltschaft in Höhe von 3000 Euro bezahlen muss, bleibt abzuwarten.

(L'essentiel/tine)