Mehrere Tote bei Absturz von Militärmaschinen

Am Wochenende sind bei dem Absturz eines Militärflugzeugs im Osten von Mexiko sechs Personen ums Leben gekommen. Wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte, sei die Maschine vom Typ Learjet 45 beim Start vom Flughafen El Lencero in der Ortschaft Emiliano Zapata (Bundesstaat Veracruz) verunglückt. Zunächst war die Ursache des Absturzes aber noch unklar, wurde weiter berichtet.

«Mein tiefstes Beileid gilt den Angehörigen der sechs Offiziere und Soldaten, die ihr Leben bei einem Flugzeugunglück in Veracruz verloren haben. Ich umarme alle mit Liebe», schrieb Präsident Andrés Manuel López Obradorauf Twitter.

Mi más sentido pésame a los familiares del senador Radamés Salazar así como a los familiares de los seis oficiales y soldados que perdieron la vida en un accidente de aviación en Veracruz. A todos los abrazo con amor. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 21, 2021

Auch in Nigeria

Auch in Nigeria gab es am Wochenende solch einen Vorfall. Bei dem Absturz eines Militärflugzeuges am Sonntag haben alle sieben Personen an Bord ihr Leben verloren, wie nigerianische Luftfahrt-Minister auf Twitter mitteilte. Der Pilot habe auf dem Weg zur Stadt Minna Triebwerksprobleme gemeldet, weshalb er zum Startflugplatz zurückkehren wollte. Allerdings stürzte die Maschine beim Landeanflug auf den Flughafen der Hauptstadt Abuja ab und ging dort in Flammen auf.

