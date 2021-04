Polizist starb an Schlaganfall nach Kapitol-​​Sturm

Der nach der Erstürmung des US-Capitols ums Leben gekommene Polizist Brian Sicknick ist Gerichtsmedizinern zufolge eines natürlichen Todes gestorben. Er habe einen zweifachen Schlaganfall erlitten, berichteten US-Medien unter Berufung auf einen Autopsiebericht des leitenden Gerichtsmediziners in Washington.

Sicknick war mehrere Stunden nach dem Sturm gewaltbereiter Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol am 6. Januar zusammengebrochen und am Tag darauf gestorben. Die Capitol-Polizei hatte seinen Tod im Januar zunächst in Zusammenhang mit Verletzungen gestellt, die er im Dienst erlitten habe. Im März wurden zwei Männer wegen des Angriffs auf Sicknick festgenommen. Medienberichten zufolge hatten sie den 42 Jahre alten Beamten mit Bärenspray besprüht.

Keine Anzeichen für innere oder äußere Verletzungen

Es habe keine allergische Reaktion auf ein chemisches Spray nachgewiesen werden können, sagte der leitende Gerichtsmediziner Francisco J. Diaz der «Washington Post» nun. Weiter hieß es, es habe bei der Autopsie keine Anzeichen für innere oder äussere Verletzungen bei Sicknick gegeben. Der Mediziner schloss allerdings nicht aus, dass die Ereignisse am Capitol zum Tod des Polizisten beigetragen haben könnten. Sicknick sei unter den Beamten gewesen, die sich mit dem Mob auseinandersetzten und all das habe in Bezug auf seinen Zustand eine Rolle gespielt, wurde der Mediziner zitiert.

Die Capitol-Polizei akzeptierte die Ergebnisse des Berichts. «Das ändert nichts an der Tatsache, dass der Beamte Sicknick bei der Ausübung seines Amtes starb und er mutig den Kongress und das Capitol verteidigte», teilte die Behörde weiter mit. Bei den Krawallen kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, Dutzende wurden verletzt.

(L'essentiel/DPA/kle)