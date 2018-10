Bobo hat einen neuen, winzigen Freund

Das ist mal eine ungewöhnliche Freundschaft: Bobo, ein ausgewachsener Silberrücken, der als Baby in eine Tierauffangstation in Kamerun kam, hat sich mit einem Galago, besser bekannt als Buschbaby angefreundet. Der 200 Gramm schwere Galago hat sich bei dem Koloss aber anscheinend sicher gefühlt – Bobo war auch extra vorsichtig mit dem Winzling. Nach zwei Stunden vorsichtigem Zusammenspielen, hat Bobo seinem neuen Kumpel ein schönes Plätzchen in den Baumwipfeln gesucht und ihn dort wieder in die Freiheit entlassen.

(L'essentiel/gss)