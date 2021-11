Australische Polizei findet Cleo lebend und wohlauf

Die Polizei bestätigt, die kleine Cleo lebend und wohlauf gefunden zu haben, schreibt «NZHerald». Am Dienstag gegen 1 Uhr morgens (Ortszeit) brach die Polizei in ein Haus in Carnarvon in Westaustralien ein. Wie ein Sprecher der Polizei angibt, fand man das kleine Mädchen in einem der Zimmer. Einer der Beamten nahm sie in die Arme und fragte sie «Wie ist dein Name?», sie antwortete: «Mein Name ist Cleo».

Ein Verdächtiger sitzt laut der Polizei in Untersuchungshaft und wird von den zuständigen Ermittlern vernommen. «Das ist das Ergebnis, auf das wir alle gehofft haben», sagte die Polizei. «Wir werden im Laufe des Tages mehr über die Rettung von Cleo zu sagen haben. Vorerst aber: Willkommen zu Hause Cleo», schloss der Sprecher.

Cleo Smith war am Morgen des 16. Oktober aus dem Familienzelt auf einem beliebten Campingplatz verschwunden. Die Polizei ging, auch aufgrund der Höhe des Reisverschlusses die die Vierjährige nicht hätte erreichen können, von einem Verbrechen aus.

