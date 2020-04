Ex-​​NBA-​​Star Rodman sorgt sich um Kim Jong-​​un

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un soll sich nach einer Operation in ernsthafter Gefahr befinden. Verschiedene südkoreanische Medien berichteten, Kim habe sich wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung dem medizinischen Eingriff unterziehen müssen. Dabei sei es zu Komplikationen gekommen.

Nun meldet sich ein guter Freund von Kim Jong-un zu Wort: Ex-NBA-Basketballspieler Dennis Rodman. «Ich hoffe, es handelt sich dabei bloß um Gerüchte», sagte Rodman gegenüber dem Promiportal tmz. «Sollte er wirklich krank sein, bete ich für ihn und hoffe auf baldige Genesung», so Rodman weiter.

Vermittler in eigener Mission

Die beiden Männer verbindet seit Jahren eine Freundschaft. Rodman, der bis 2000 als Profibasketballspieler tätig war, ist bereits mehrere Male nach Nordkorea gereist, um sich mit Kim zu treffen. «Es gibt noch so viel zu tun in den diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Nordkorea», so Rodman, der sich immer als Vermittler in diplomatischer Mission verstand, auch wenn er kein offizielles Mandat bekleidet.

Nordkorea selbst hat bisher entsprechende Medienberichte nicht bestätigt. Aus dem diktatorisch regierten, von der internationalen Außenwelt isolierten Land dringen nur wenige Informationen nach draußen. Die Presse ist staatlich kontrolliert. Zuletzt gesehen wurde Kim Jong-Un am 11. April. Dafür sei ein gesunder Kim Jong-un dringend notwendig, so Rodman.

(L'essentiel)