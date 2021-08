«Schwarzer Pilz» auch in Bolivien aufgetaucht

Bolivien hat bei einem von Covid-19 genesenen Patienten die Erkrankung «Schwarzer Pilz» (Mukormykose) registriert. Dies geht aus einer Mitteilung des bolivianischen Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sei seine Behandlung erfolgreich verlaufen.

Wie lokale Medien berichten, handele es sich beim Patienten um einen 42-jährigen Mann aus der Stadt Cochabamba. Laut seinem behandelnden Arzt war der Mann am 23. Juli eingeliefert worden. Daraufhin wurde er zweimal operiert – mit Erfolg.

Dr. Javier Diez Canseco gab im Communiqué des bolivianischen Gesundheitsministeriums Entwarnung: Die Krankheit könne nicht von Mensch zu Mensch übertragen werden, teilte er mit. Der Pilz befinde sich auf dem Boden, in Früchten, im Brot, das lange aufbewahrt wird, sowie «in der Schmutzigkeit eines Haus», wie «Diario de Cuyo» berichtet.

«Schwarzer Pilz» lässt in kürzester Zeit Gewebe absterben

Zuvor hatte es in Indien auffällig viele Fälle der seltenen Pilzerkrankung unter Covid-19-Patienten und Genesenen gegeben. Allein im Bundesstaat Maharashtra seien bislang mehr als 1200 Menschen daran gestorben, berichtet «The Indian Express» und verweist dabei auf jüngste Daten des indischen Gesundheitsministeriums. Mukormykose wird durch bestimmte Schimmelpilze verursacht, die weltweit verbreitet sind. Ihre Sporen werden vom Wind weitergetragen. «Atmen Menschen die Sporen ein oder gelangen diese in offene Wunden, kann dies zu Infektionen führen», so der Leiter des Europäischen Exzellenzzentrums für Invasive Pilzinfektionen an der Uniklinik Köln, Oliver Cornely.

Anfällig dafür sind immungeschwächte Menschen und Diabetiker. Die Erkrankung trägt den Beinamen «Schwarzer Pilz», weil der Erreger in kurzer Zeit Gewebe – etwa der Nase – dunkel verfärben und absterben lassen kann. Weitere Symptome sind Sehstörungen, Kopf- und Brustschmerzen oder Atembeschwerden. Wird die Krankheit nicht rechtzeitig behandelt, ist sie in etwa der Hälfte der Fälle tödlich, so die Weltgesundheitsorganisation.

Der «Schwarze Pilz» tritt sehr selten auf: Statistisch trifft er in westlichen Ländern etwa einen von einer Million Menschen. In Indien aber war die Quote schon vor der Corona-Pandemie mit schätzungsweise 140 Erkrankten pro Million vergleichsweise hoch. Ein Hauptgrund dafür ist, dass in Indien relativ viele Menschen an Diabetes leiden. «Ein dauerhaft hoher Blutzuckerspiegel verändert die Schleimhautzellen in den Atemwegen ungünstig, so dass der Pilz dort andocken und zu wachsen beginnen kann», erklärt Cornely.

