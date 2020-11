Wiener Terror-​​Tatort wird zum Lichtermeer

Nach dem Terror-Anschlag am Montag in Wien, befindet sich ganz Österreich in tiefer Trauer. Der 20-jährige Todesschütze fing am 2. Novebmber beim Schwedenplatz gegen 20 Uhr an, wild um sich zu schießen. Er tötete dabei vier Personen und verletzte 23 weitere zum Teil schwer. Der Täter selbst wurde einige Minuten später von Polizeibeamten erschossen. Die Ermittlungen rund um den Anschlag laufen noch auf Hochtouren.

Ganz Wien steht immer noch unter Schock. Seit dem Anschlag finden in der Wiener Innenstadt Gedenkfeiern statt, bei denen tausende Wiener Blumen niederlegen, Kerzen für die ermoderten Opfer anzünden und beten. Am Donnerstag strömten in den Abendstunden immer mehr Menschen zum Terror-Tatort, der zum Lichtermeer wurde.

(L'essentiel/zdz)