Kita-​​Leiterin soll 20 Kinder misshandelt haben

Mehrere Eltern haben Anzeige gegen die Leiterin des Kindergartens in Hagen erstattet, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei müsse nun verifizieren, ob die Vorwürfe zutreffend seien und was genau in der Einrichtung passiert sei, sagte ein Sprecher. Der Kindergarten wurde mittlerweile geschlossen.

«Inwieweit Kinder geschädigt wurden, können wir noch nicht sagen», ergänzte der Sprecher. Einige Eltern der dort betreuten insgesamt 20 Jungen und Mädchen hatten in Strafanzeigen angegeben, ihre Kinder seien in den vergangenen Wochen Opfer von psychischer und physischer Gewalt geworden.

(L'essentiel/tha)