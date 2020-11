18-​​Jähriger fährt mit Haustür in der Autoscheibe weiter

Der junge Mann baute mehrere Unfälle, bevor schließlich sogar eine ganze Haustür in seiner Windschutzscheibe landete. Statt sofort anzuhalten, fuhr der 18-Jährige sogar noch ein paar Meter weiter. Laut Polizei krachte er erst in ein anderes Auto und fuhr dann auf die Veranda eines Hauses, wo er die ganze Haustür mitnahm.

Ashworth Rd, Dewsbury - Driver collided with a vehicle, then the front porch of a house - before then continuing to drive for several metres with front door attached to car. Driver arrested suspected unfit through drink/drugs. #wypthecost #fatal4 pic.twitter.com/ee8r9ZZc9A