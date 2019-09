19-​​Jährige wird von einem Rudel Hunde totgebissen

Funeral services for woman mauled by 5 dogs set for Friday

Adrieanna O'shea starb am Samstag im Knoxville Hospital in Knoxville, Tennessee an ihren Verletzungen. Sie war am 23. August von den fünf Hunden ihres Nachbarn angegriffen worden war, berichtete WVLT. An diesem Tag war die Amerikanerin bei einem Freund vorbeigekommen, um ihre Handtasche abzuholen, die sie in der Nacht zuvor dort vergessen hatte. Kurz nachdem Adrieanna gegangen war, hörte eine Zeugin nur noch Schreie: «Nein, Boscoe! Hilf mir! Hilf mir!» Boscoe, so hieß einer der Hunde.

Als die Zeugin nach draußen blickte, sah sie, wie die junge Frau von fünf Hunden aus dem Nachbarhaus angegriffen wurde. Dann sei das Mädchen von den Hunden in einen nahegelegenen Wald gezerrt worden, berichtet Knoxville News Sentinel. Als die Polizei eintraf, war die Studentin bewusstlos und ihr Körper mit Blut und Dreck bedeckt.

Die Polizei erschoss einen der Hunde. Die anderen vier Hunde wurden nach dem Angriff eingeschläfert. Die Untersuchungen zum Fall laufen noch.

(L'essentiel)