Flugzeug rutscht bei Landung auf Autobahn

Die 150 Passagiere und Crew-Mitglieder blieben bei dem Zwischenfall am Flughafen Mahschahr, bei dem die Maschine auf die Autobahn rutschte, unverletzt. Sie konnten das Flugzeug verlassen, wie die iranische Nachrichtenagentur Isna am Montag berichtete. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die Autobahn, die demnach neben der Landebahn des Flughafens verläuft, wurde nach Angaben lokaler Behörden für die Dauer der Bergung des Flugzeugs der Caspian Airlines gesperrt. Die Behörden gingen von einem technischen Defekt als Ursache aus. Dies werde geprüft, hieß es.

Wegen der US-Sanktionen gegen den Iran ist die zivile Luftflotte des Landes veraltet. Viele der Maschinen sind über 45 Jahre alt und anfällig für Defekte. Immer wieder kommt es zu Not- sowie Bruchlandungen und sogar zu Abstürzen. Viele Iraner nutzen daher für kürzere Strecken lieber den Bus oder die Bahn.

A McDonnell Douglas MD.83 of #Caspian Airlines with EP-CPZ civil register overran the runway after an emergency landing due to technical failure at #Mahshahr Regional Airport, Southwest of #Iran at 06:35AM local. It can be seen blocking a main road outside the airport! Thread https://t.co/rVolaj8W8Q pic.twitter.com/hGyn7IscJB