Starkes Beben vor Haiti fordert über 300 Todesopfer

Bei dem schweren Erdbeben im Südwesten Haitis sind nach neuen Behördenangaben mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 304 Todesopfer, teilte die haitianische Zivilschutzbehörde am Samstag mit. Zuvor war von 227 Toten die Rede gewesen. Hunderte weitere Menschen wurden demnach vermisst oder erlitten Verletzungen. Der Direktor der Zivilschutzbehörde, Jerry Chandler, sagte: «Einige Orte sind komplett dem Erdbeben gleichgemacht worden, die Krankenhäuser können die vielen Verwundeten gar nicht mehr aufnehmen.» Vor allem in der Küstenstadt Les Cayes sei es besonders schlimm. «Das Wichtigste ist jetzt, so viele Überlebende wie möglich aus den Trümmern zu ziehen», so Chandler.

Die Not sei gewaltig. Das Internationale Rote Kreuz sei bereits im Einsatz, um für die Verwundeten zu sorgen. Such- und Rettungsmannschaften sollen in den betroffenen Gegenden nach weiteren Opfern und Überlebenden suchen. Man brauche aber auch Essen, Notunterkünfte und psychologische Betreuung. Mehrere Staaten boten Haiti Unterstützung an.

Das Beben der Stärke 7,2 hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Morgen das Land erschüttert, das Epizentrum lag demnach zwölf Kilometer von der Stadt Saint-Louis-du-Sud entfernt und rund 160 Kilometer südwestlich der dicht besiedelten Hauptstadt Port-au-Prince. Es richtete in mehreren Städten der Region schwere Schäden an. Die USGS gab eine Tsunami-Warnung für bis zu drei Meter hohe Wellen heraus, hob diese wenig später aber wieder auf. Während des Tages kam es mehrmals zu Nachbeben mit Stärken bis zu 5,6 auf der Richterskala.

Videos auf Twitter zeigen den Moment, als die Erde bebte:

Regierungschef Ariel Henry rief einen einmonatigen Ausnahmezustand aus. Er appellierte an die Bevölkerung, «Solidarität zu zeigen» und nicht in Panik zu geraten.

«Wir können Menschen schreien hören»

Frantz Duval – Journalist der haitianischen Tageszeitung Nouvelliste – berichtet via Twitter über die Verhältnisse vor Ort und meldet, dass das Krankenhaus in Jérémie «überfordert» sei.

«Etliche Häuser sind eingestürzt, viele Menschen sind unter Trümmern begraben», sagte ein Augenzeuge gegenüber der New York Times. «Wir können die Menschen unter den Trümmern schreien hören. Die Leute rennen hin und her zum Krankenhaus.»

Naturkatastrophe einen Monat nach Tod des Präsidenten

Das Beben kommt für das Land mit elf Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Im Juli war Haitis Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. Er wurde in seiner Residenz von einer schwer bewaffneten Kommandotruppe überfallen und erschossen. Seitdem befindet sich Haiti in einer politisch instabilen Lage. Außerdem hat der bitterarme Karibikstaat mit zunehmender Bandenkriminalität und der Corona-Krise zu kämpfen.

(L'essentiel/DPA/AFP/pco/roy)