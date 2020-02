Rettungskräfte von Lawine verschüttet – 28 Tote

Mindestens 28 Menschen wurden am Dienstag getötet, als eine Lawine in der Osttürkei einen Kleinbus verschüttete, teilten die lokalen Behörden mit. Nach der ersten Lawine ging eine zweite nieder und begrub Rettungskräfte unter sich, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Die Lawinen ereignete sich im Bezirk Bahçesaray in der Provinz Van, einem Gebiet am östlichen Rand der Türkei, in dem die Wetterbedingungen im Winter sehr hart sind.

Der Gouverneur der Provinz Van, Mehmet Emin Bilmez, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und sagte, dass Rettungskräfte fünf lebende Passagiere aus dem Fahrzeug gezogen und vier Leichen gefunden hätten.

Auch Kinder im Fahrzeug

Anadolu berichtete, dass sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwischen 10 und 15 Personen, darunter auch Kinder, in dem Fahrzeug befanden.

Die von den türkischen Medien ausgestrahlten Bilder zeigten mehrere Dutzend Rettungskräfte und Dorfbewohner, die sich auf der Suche nach Überlebenden mit Schaufeln durch den Schnee gruben.

(L'essentiel/kat)