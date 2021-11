Vater will Leiche der Tochter vor Lavastrom retten

Oliver Martín ist einer von vielen Hinterbliebenen auf der Kanareninsel La Palma, die von den lokalen Behörden die Möglichkeit fordern, die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen zu bergen. Martín und die anderen haben Angst, dass die Friedhöfe bald von der Lava bedeckt werden. «Es wäre dann, als hätte ich meine Tochter zweimal begraben», sagt der Vater zum Portal «ElTime.es». Darum stellte er einen Antrag, damit die Leiche übersiedelt wird.

Martíns 15-jährige Tochter starb vor drei Jahren und liegt auf dem Friedhof von Tazacorte begraben. Der Vater besucht das Grab täglich, bringt Blumen für sein verstorbenes Kind. Es sei ihm darum sehr wichtig, dass die Überreste exhumiert werden, bevor der Lavastrom das Grab überdeckt. «Ich möchte die Dinge richtig machen, und ich möchte, dass andere auch diese Möglichkeit erhalten. Ohne die Überreste meiner Tochter bin ich nichts mehr. Ich möchte sie nicht nochmal verlieren», sagt er.

Seine Tochter selber zu exhumieren, würde er nie tun, sagt er. Er gibt zwar zu, sich aufgrund der Situation verzweifelt zu fühlen: «Für einen Moment habe ich mir das sogar überlegt, aber dann wurde mir bewusst, dass das illegal ist und ich mich strafbar machen würde. Außerdem wäre so etwas ihr gegenüber respektlos», erklärt Martíns.

Lava-Touristen strömen nach La Palma

Sechs Wochen nach seinem Ausbruch hat der besonders zerstörerische Vulkan auf La Palma - der noch keinen offiziellen Namen hat - nichts an Heftigkeit eingebüsst. Wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet, lockt das Spektakel im Süden der Insel immer mehr Touristen an. Über das lange Wochenende mit Allerheiligen am Montag als Feiertag kamen rund 10'000 vornehmlich spanische Besucherinnen und Besucher auf La Palma, wie die Zeitung «El País» unter Berufung auf das Notfall-Komitee Pevolca berichtete.

Die Behörden richteten einen kostenlosen Pendelverkehr mit Strafen zu dem Aussichtspunkt Tajuya ein, von dem aus der Vulkan gut zu beobachten ist. Der Verkehr mit privaten Autos Richtung Vulkan wurde eingeschränkt.

Wegen ungünstiger Winde wurde eine große Menge Vulkanasche in den Norden der Insel getragen, wo sie die Landschaft mit einer grauschwarzen Schicht überzog. Im Internet waren auch Fotos des dort gelegenen Observatoriums Roque de los Muchachos zu sehen, dessen weiße Kuppeln eine schwarze Aschehaube trugen. Von manchen Häusern näher am Vulkan ragten nur noch die Spitzen der Schornsteine aus der Asche, die wie schwarzer Schnee auf der Landschaft lag.



(L'essentiel/Karin Leuthold)