Polizei findet den vermissten Fünfjährigen

Am Dienstagmorgen hat die Kriminalpolizei von Passau den als vermisst gemeldeten fünfjährigen Jonathan aus Hofstetten in Deutschland aufgespürt. Der Junge galt sechs Wochen lang als vermisst. Die Polizei hat den Junge der Mutter weggenommen und ihn zurück in die Schweiz gebracht.

Die Mutter ist wieder auf freiem Fuß, wie die «Baz» schreibt, müsse für Einvernahmen aber der Polizei zur Verfügung stehen.

Am 13. Oktober hätte der Vater seinen fünfjährigen Sohn von der Mutter abholen sollen, wo Jonathan seine Herbstferien verbrachte. Doch vom Jungen und auch der Mama fehlte jede Spur. Drei Tage lang hieß es von der Polizei, solle er noch zuwarten. Es könne ja sein, dass sie verspätet aus den Ferien zurückgekehrt sind.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)