Neu entdeckte Tierart sieht Baby-​​Yoda sehr ähnlich

Nein, dieses süße Tierchen ist nicht mit Yoda aus «Star Wars» verwandt. Es handelt sich um einen Großflugbeutler, der in Australien heimisch ist. Bisher sind Forscher davon ausgegangen, dass es nur eine Großflugbeutlerart gibt. In den verschiedenen Landesteilen unterscheiden sich die flauschigen Tierchen jedoch in ihrem Aussehen. Genanalysen haben nun gezeigt, dass es sich um drei verschiedene Arten handelt – nämlich:

• den Südlichen Großflugbeutler Petauroides volans (bereits bekannte Art)

• den Nördlichen Großflugbeutler Petauroides minor

• den Mittleren Großflugbeutler Petauroides armillatus

«Es wurde bereits seit längerem spekuliert, dass es mehr als eine Spezies der Großflugbeutler gibt, jetzt haben wir allerdings den DNA-Beweis», sagt Denise McGregor von der James Cook University, auf der Seite der Australian National University.

Großflugbeutler gelten als bedrohte Art. Sie ernähren sich von Eukalyptus. Die Tiere besitzen sogenannte Gleitmembranen. Damit ist es ihnen möglich von Baum zu Baum zu fliegen – oder besser gesagt zu gleiten.

(L'essentiel/Nadine Wozny)