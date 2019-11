Hier stürzt eine Frau fast in den Grand Canyon

Eigentlich wollte die 20-jährige Emily Koford am 28. Oktober nur ein Foto ihrer Mutter am Grand Canyon machen. Das spontane Foto-Shooting am Rande einer Klippe wurde der jungen Frau beinahe zum Verhängnis.

Ein anderer Tourist hielt den Schreckmoment auf Video fest, als Emily auf der Suche nach dem perfekten Bildausschnitt einen Schritt zurück machte und dabei ins Leere trat. Die junge Frau verlor das Gleichgewicht, konnte sich aber an der Klippe festhalten. Ihre Mutter eilte sofort zur Hilfe und schüttelte sie danach an den Schultern. Gegenüber dem Fernsehsender ABC 15 erinnert sich Emily: «Meine Mutter war so wütend, dass ich mich für eine Sekunde fragte, was ich gerade getan hatte.»

Jedes Jahr stürzen Touristen in dem Naturwunder zu Tode, allein 2019 sind drei Menschen in der Schlucht verunglückt.

(L'essentiel)