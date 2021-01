Schweizer Gastro öffnet trotz Corona-​​Verordnung

Seit Montag müssen in der Schweiz die Gastrobetriebe und Geschäfte geschlossen bleiben. Dagegen wehren sich einzelne Gastronomen und weitere Gewerbler nun: Unter dem Hashtag #wirmachenauf organisieren sich derzeit in verschiedenen Ländern Europas Gastronomen und Gewerbler, an dem sich auch in der Schweiz Dutzende Betriebe beteiligen – trotz geltendem Corona-Verbot. Die ersten Restaurants sind seit 9 Uhr morgens geöffnet. Ihnen drohen Strafen von bis zu 10.000 Schweizer Franken.

Das ist der Höchstbetrag, der derzeit für einen Verstoß gegen die Covid-Verordnung geltenden Maßnahmen festgelegt ist, erklärt der Schweizer Rechtsanwalt Philipp Vonrüti. Ob sich Gäste ebenfalls strafbar machen, ist rechtlich aber unklar. Es gibt eine Gesetzeslücke, denn weder das Epidemiegesetz, noch die Covid-Verordnung stelle den Besuch eines geschlossenen Restaurants unter Strafe.

«Strafbar im Rahmen des Epidemiegesetz wäre aber ein Verstoß gegen Maßnahmen von kantonalen Behörden», erklärt der Anwalt. Im Kanton Zürich mache sich beispielsweise auch dann jemand strafbar, wenn er an einer Versammlung von mehr als 10 Personen teilnimmt. «Kurzum: Ein Gast müsste damit gegen eine solche kantonale Regelung verstoßen, um sich strafbar zu machen», so Vonrüti. Ist das der Fall, droht auch den Restaurantbesuchern eine Strafe von bis zu 10.000 Franken.

«Für mich ist das keine Protestaktion.»

Die Gäste eines Schweizer Lokals wollen die Geschäfte bei ihrem Schritt unterstützen: «In der Gastronomie lassen sich die Schutzkonzepte einwandfrei umsetzen. Ich verstehe daher nicht, dass die Restaurants seit Wochen schließen müssen», sagt etwa ein Besucher. «Die Gastronomen haben nichts zu verlieren – ich verstehe gut, dass sie aufmachen», so ein weiterer Gast.

Auf der Webseite wirmachenauf.ch waren bis Sonntagabend über 100 Ortschaften aufgeführt, in der Telegram-Gruppe mit rund 6000 Teilnehmern haben Dutzende Geschäfte ihre Unterstützung zugesagt. Die Betreiberin eines Cafés äußert sich am Montag wie folgt: «Für mich ist das keine Protestaktion. Für mich geht es ums Überleben», sagt sie. Sie sei die Hauptverdienerin in der Familie. Ohne die Einkünfte aus dem Café könne sie ihre Rechnungen nicht bezahlen. Immerhin sei das Café in den vergangenen zwei Monaten geschlossen gewesen – ohne finanzielle Unterstützung des Staates.

Besuch vom Gesundheitsamt hatte sie am Morgen bereits. «Die Beamten kontrollierten mein Café und wollten wissen, ob ich neben dem Take-Away auch Gäste im Lokal bedienen werde.» Sie habe geantwortet, dass sie das noch nicht wisse. Daraufhin hätten die Beamten mitgeteilt, dass eine Verfügung ins Haus flattern werde.

